Более 1,2 тыс емкостей для сбора ТКО закупил регоператор Ногинского кластера

Модернизация инфраструктуры остается приоритетным направлением работы регионального оператора Ногинского кластера. Так, с начала года закуплено 1 250 новых емкостей для замены 103 украденных и 223 поврежденных контейнеров. Специалисты ремонтного подразделения восстановили работоспособность более 1 055 контейнеров, вернув их в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Сейчас на балансе филиала «Подмосковный» находится свыше 20 306 контейнеров объемом 1,1 куб. м, которые распределены:

15 383 серых контейнера для смешанных отходов;

4 923 синих контейнера для раздельного сбора;

более 1 200 контейнеров объемом 8 куб. м для крупногабаритных отходов.

Контейнеры размещены почти на 3 тыс. муниципальных площадках в рамках двухпоточной системы сбора ТКО «Два Бака».

Регоператор ежедневно обслуживает более 1,8 млн жителей в 12 муниципалитетах региона: Павловский Посад, Щелково, Богородский, Ликино-Дулево, Балашиха, Звездный городок, Красноармейск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Реутов, Фрязино, Черноголовка, Электрогорск, Электросталь.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.