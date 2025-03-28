Более 1,2 млн руб заплатят незаконные перевозчики стройотходов в Подмосковье за неделю

Транспортировка строительных грузов (ОССиГ) требует обязательного оформления специального талона. В случае его отсутствия нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Мониторинг за перемещением строительных отходов на территории региона ведется круглосуточно.

Так, за неделю камеры зарегистрировали 32 случая незаконной транспортировки на сумму более 1,2 млн рублей.

Нарушения фиксировались чаще всего в таких городских округах, как:

Ленинский;

Серпухов;

Богородский.

Проще и дешевле получить талон на перевозку стройотходов через региональный портал государственных услуг. Он гарантирует, что груз соответствует всем необходимым требованиям и нормам. Также это поможет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.