Более 110 км дорог Подольска обработали противогололедными материалами

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В Подольске продолжается уборка общественных территорий и дорог. С начала снегопада уже обработано более 110 км дорожного полотна. На дорогах регионального значения Московской области, а также на муниципальных дорогах и общественных территориях задействованы 144 человека и 78 единиц техники. В том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и погрузчики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С помощью техники убирают тротуары и пешеходные зоны, обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными материалами. Также очищают тротуары, парковки, проезды и остановочные павильоны муниципалитета. Особое внимание уделяют социально значимым объектам.

Всего за прошедшие сутки очистили более 500 км дорог.

Оставить заявку по вопросам уборки снега во дворах можно по телефону горячей линии: 8(495)663-99-99 либо по номерам телефонов своих управляющих организаций.

Пешеходы и водители должны быть внимательны, на дорогах возможен снежный накат и гололед.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.