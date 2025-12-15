Более 11 тыс входных дверей в подъездах МКД Подмосковья отремонтировали за год

По заявкам жителей на линию единой диспетчерской службы Московской области управляющие организации под контролем регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору в октябре провели ремонт более 11 тыс. входных дверей — доводчиков и пружин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество работ проведены в городских округах:

Балашиха;

Люберцы;

Химки;

Подольск.

Современные входные конструкции должны соответствовать ряду требований:

надежность и устойчивость к механическим воздействиям;

исправно работающий доводчик или пружинный механизм;

наличие систем безопасности — домофон, кодовый замок;

регулярное техническое обслуживание.

Работа доводчиков и пружинных механизмов обеспечивают автоматическое закрытие двери и препятствуют несанкционированному доступу посторонних лиц. Эти элементы требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в рабочем состоянии.

В случае обнаружения неисправностей входных дверей жителям рекомендуется обращаться в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.