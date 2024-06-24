Более 1,1 тыс новых столичных остановок обеспечат надежным энергоснабжением

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Рабочие обеспечат в 2024 году надежное энергоснабжение свыше 1,1 тыс. новых остановочных павильонов на территории Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям более 900 таких объектов», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что в текущем году почти треть из запланированных работ уже завершена.

По словам вице-мэра, на каждом объекте специалисты проводят полный комплекс мероприятий по техприсоединению, определению и оборудованию точки присоединения, приборов учета.

«У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения, слотов для зарядки гаджетов», — напомнил заммэра.

Он добавил, что еще возле остановок размещаются электронные табло с расписанием маршрутов наземного транспорта. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного снабжения электричеством.