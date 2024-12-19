Более 1,1 тыс несанкционированных водовыпусков ликвидировали в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье продолжаются работы по выявлению и ликвидации несанкционированных водовыпусков. Все мероприятия осуществляются на базе мобильной диспетчерской платформы, а контроль за ситуацией ведется в центре управления регионом (ЦУР) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В 2024 году специалисты успешно выявили и ликвидировали 1 156 несанкционированных водовыпусков. Это на 2 901 случай меньше по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о положительной динамике в снижении количества новых выявленных несанкционированных водовыпусков.

Выявлены 5 округов, в которых было ликвидировано больше всего водовыпусков: г. о. Одинцовский (196), г. о. Ступино (150), г. о. Наро-Фоминск (139), г. о. Раменский (104), г. о. Пушкинский (79)

Ведомство продолжает активно работать над улучшением состояния водных ресурсов региона и предотвращением экологических нарушений.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.