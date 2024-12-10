Более 1000 дворников расчищают улицы Балашихи от снега

Они очищают от снега дороги, входные группы к многоквартирным домам, подъезды к контейнерным площадкам, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, тротуары, проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

«У нас есть три оборудованных места для складирования снега — на Ласточкином проезде, колхозе имени Ленина и 24-м километре автодороги М-7 „Волга“. Количества техники хватает. Будем стараться предотвращать любые снегопады. Кроме того, для ремонта асфальтобетонного покрытия укомплектованы четыре бригады специалистов МБУ „Благоустройство-Балашиха“. Заключён контракт на поставку 90 тонн литой асфальтобетонной смеси», — рассказал начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

Всего задействовано более 200 единиц коммунальной техники в уборке улиц, дворов и общественных пространств Балашихи этой зимой. К уборке снега подключены дорожные службы, управляющие компании, крупные предприятия и муниципальное учреждение «Благоустройство-Балашиха».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.