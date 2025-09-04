Более 100 тыс жителей Подмосковья присоединились к чат-боту «Плановые отключения МО»

К сервису «Плановые отключения МО», который оперативно информирует граждан о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг, с начала 2025 года присоединились около 107 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Благодаря автоматическим уведомлениям жители узнают о плановых и аварийных работах, что значительно повышает уровень комфорта и информированности граждан, а также способствует снижению количества обращений и жалоб в этой сфере», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Чтобы подключиться к сервису и получать индивидуальные уведомления, необходимо перейти по ссылке. После активации пользователю следует указать свой адрес проживания в Московской области — населенный пункт, улицу и номер дома.

Цифровой помощник в ответ пришлет сообщение с датами отключений, а также сведениями об управляющей компании и ее контактами. Для получения уведомлений при авариях нужно подписаться в боте на рассылку. При внеплановом отключении в уведомлении будут указаны дата, время и причины аварийной ситуации, а также сроки ее устранения и контакт ответственного исполнителя.

На данный момент к боту подключено более 57 тыс. многоквартирных домов, а используют сервис около 205 тыс. пользователей.

Подробнее о нем можно узнать на портале «Цифровой регион» по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.