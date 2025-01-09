Более 100 случаев промерзания стен в МКД Подмосковья устранили с начала зимы

Стены многоквартирного дома являются частью общего имущества и находятся под контролем управляющей организации, которая несет ответственность за их состояние. С начала зимы управляющие организации под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отработали более 100 обращений от жителей региона, касающихся устранения промерзания стен в квартирах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющая компания обязана обеспечивать надлежащую теплогидроизоляцию фасада, а также поддерживать необходимый уровень температуры и влажности внутри помещений.

Инспекторы напомнили, что промерзание влечет за собой не только теплопотери и быстрое остывание помещения, но и более глубокие последствия в виде разрушения конструктивных элементов, а также образования плесени и грибка.

При обнаружении промерзания стен в МКД жителям необходимо сообщить об этом в свою управляющую организацию или на линию единой диспетчерской службы через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.