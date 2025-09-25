Более 100 лоджий и балконов отремонтировали в МКД Подмосковья за август

На территории Подмосковья в августе по обращениям жителей в единую диспетчерскую службу Московской области силами специалистов управляющих организаций отремонтировано 103 балкона и лоджий в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Балконы и лоджии — это часть фасада дома, которые относятся к общему имуществу. Следить за их исправным состоянием обязаны сотрудники управляющих организаций. УО должна поддерживать балконные плиты и несущие конструкции в надлежащем состоянии, проводя текущий ремонт.

В число выполненных ремонтных мероприятий вошли:

укрепление основания балкона;

устранение дефектов и повреждений, таких как трещины, коррозия, разрушения;

решение проблем с водоотведением.

Все работы проведены под контролем инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В случае ненадлежащего состояния общедомового имущества жители могут обратиться напрямую в УО или через портал единой диспетчерской службы ЕДС МО. Управляющая организация обязана принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.