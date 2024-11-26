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Более 100 контейнерных площадок модернизировали в Раменском в 2024 году

На территории Раменского городского округа в 2024 году модернизировано 113 контейнерных площадок. В Раменском открыта первая в Подмосковье площадка «МЕГАБАК» для сбора вторсырья, оборудованная специальными прессами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Силами МБУ «Содержание и благоустройство» модернизировано 20 контейнерных площадок. Для предупреждения запаркованности на дворовых территориях в зоне контейнерных площадок администрацией Раменского городского округа разработано, утверждено и реализовано более 10 проектов организации дорожного движения.

Для борьбы с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках установлены камеры системы «Безопасный регион». Так, благодаря видеонаблюдению было выявлено нарушение по адресу г. Раменское, ул. Зои Космодемьянской, д. 14. Выброс осуществил владелец легкового автомобиля с прицепом. Нарушителю выписан штраф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.