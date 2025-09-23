Более 10 тыс заявок на комплексную услугу «Лесные отчеты» подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано свыше 10 тыс. заявлений на оформление комплексной услуги «Лесные отчеты». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Жители и организации Московской области, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и другой деятельностью, связанной с использованием лесов, должны регулярно подавать соответствующие отчеты. Это необходимо, чтобы защитить леса от пожаров, загрязнения и обеспечить их устойчивое воспроизводство.

При подаче одного заявления на региональном портале можно сдать 4 вида отчетности: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов.

Комплексная услуга «Лесные отчеты» предоставляется бесплатно на региональном портале в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.