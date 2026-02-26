Более 10 тыс слесарей обеспечивают работу ЖКХ Подмосковья

В России 26 февраля отмечают День слесаря. В Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства работают более 10 тыс специалистов, которые обеспечивают бесперебойную подачу воды и тепла жителям региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Слесари остаются одними из самых востребованных специалистов в системе ЖКХ. Они работают круглосуточно, в любую погоду и нередко в сложных условиях, обеспечивая стабильную работу коммунальной инфраструктуры Подмосковья.

Особая ответственность лежит на газовых слесарях, где цена ошибки особенно высока. Слесари-сантехники оперативно устраняют аварии в стесненных условиях, в том числе ночью и в выходные дни.

Подготовкой кадров для отрасли занимается учебный комбинат ЖКХ. Здесь действует комплексная программа обучения: специалисты могут пройти переподготовку, получить удостоверение или освоить профессию с нуля. В 2025 году в учебно-курсовом комбинате ЖКХ профессию слесаря получили еще 200 человек. Подробная информация о программах доступна по ссылке: https://ukk50.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.