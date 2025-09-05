Более 10 тыс проб отобрал и проанализировал «Мособлводоканал» за лето

Лето для специалистов «Мособлводоканала» прошло продуктивно. Это время активной работы по контролю качества воды, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За летний период было отобрано и проанализировано 10 419 проб, из них:

6 570 — питьевая вода;

3 849 — сточные воды.

Отбор производился на водозаборных узлах, в резервуарах чистой воды, на станциях водоподготовки, в точках ввода в МКД, а также на очистных сооружениях и в местах сброса очищенных стоков.

Основная цель этих мероприятий — обеспечить соответствие воды строгим санитарным нормам и правилам на всем пути к потребителю, оценить эффективность работы очистных сооружений и минимизировать воздействие на экологию региона.

Все пробы прошли комплексный лабораторный анализ, включающий химические, бактериологические и органолептические исследования.

На основании полученных данных для приведения показателей в соответствие с нормативами были проведены плановые технические мероприятия — промывка водопроводных и канализационных сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.