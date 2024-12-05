Более 10 тыс дефектов освещения выявлено в Подмосковье с помощью ИИ за осень

Одним из ключевых факторов безопасности на улице в темное время суток является исправная работа осветительных приборов. В период короткого светового дня качественное освещение становится особенно важным для безопасного передвижения в вечернее время, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Искусственный интеллект через видеокамеры системы «Безопасный регион» помогает оперативно обнаруживать неисправности в работе фонарей. Все зафиксированные нарушения передаются на отработку коммунальным службам и ресурсоснабжающим организациям.

Так, в осенний период в Мытищах, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах и Подольске было зафиксировано 10 812 дефектов в системе наружного освещения.

«Инспекторы проводят вечерние проверки уличного освещения и отмечают все выявленные нарушения, которые затем направляются ответственным организациям для оперативного устранения. Осенью мы выдали 50 предписаний балансодержателям за ненадлежащее содержание объектов освещения. Также было вынесено 24 штрафа на общую сумму 405 тысяч рублей. Наибольшее количество дефектов зафиксировали в Можайске и Дубне», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

Коммунальные службы получают информацию о неисправных светильниках и проводят необходимые работы по их восстановлению. Как правило, на устранение неработающего фонаря отводится 24-48 часов после получения уведомления.

Жители региона могут обратиться напрямую в территориальные отделы министерства, чтобы сообщить о неработающих осветительных приборах во дворах.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.