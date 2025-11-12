Более 1 тыс входных дверей в подъездах МКД Подмосковья отремонтировали в октябре

По заявкам жителей на линию единой диспетчерской службы Московской области управляющие организации под контролем регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору в октябре провели ремонт более 1 тыс. входных дверей — доводчиков и пружин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, работы проведены по служащим адресам:

г. Балашиха, ул. Объединения, д. 3;

г. Химки, ул. Кирова, д. 18;

г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 10;

г. Люберцы, пр-кт. Комсомольский, д. 7А;

г. Королев, ул. Горького, д. 29;

г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 4к2.

Современные входные конструкции должны соответствовать ряду требований:

надежность и устойчивость к механическим воздействиям;

исправно работающий доводчик или пружинный механизм;

наличие систем безопасности — домофон, кодовый замок;

регулярное техническое обслуживание.

Работа доводчиков и пружинных механизмов обеспечивают автоматическое закрытие двери и препятствуют несанкционированному доступу посторонних лиц. Эти элементы требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в рабочем состоянии.

В случае обнаружения неисправностей входных дверей жителям рекомендуется обращаться в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.