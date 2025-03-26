Более 1 тыс слушателей приняли участие в лекции базовой кафедры МинЖКХ в МГИМО

Для всех желающих кафедрой министерства ЖКХ МГИМО была организована онлайн лекция «Искусственный интеллект и робототехника в стратегии отрасли». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Спикером выступил Дубоделов Артем Викторович, генеральный директор ГК «Ускорение» — инжинирингово-консалтинговой компании, специализирующейся на управлении и цифровом мониторинге строительных объектов и промышленных предприятий.

В ходе дискуссии были затронуты вопросы оптимизации ресурсов, уровня жизни людей, стратегии управления кадрами, цифровизации производственных процессов, перспективы применения роботизированных систем в сфере найма. Подчеркивалось, что внедрение новых технологий должно быть социально ответственным и учитывать интересы всех заинтересованных сторон.

Студенты активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы о будущем строительной отрасли. Интересовались, существуют ли ограничения по развитию стройки и как это развитие и связано с энергетическими ограничениями в сфере ЖКХ. Отдельное внимание было уделено вопросам карьерного роста. Их интересовала возможность приобретения навыков и компетенций в рамках магистерской программы, работая с опытными специалистами.

Лекция проводилась в рамках магистерской программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.