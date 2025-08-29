Более 1 тыс предостережений выдали управляющим компаниям Подмосковья в августе

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в августе этого года вынесли 1 073 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ответственным службам Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты проверок:

лицензионный контроль деятельности управляющих организаций — выдано 725 предостережений;

жилищный надзор — выдано 163 предостережения;

контроль благоустройства территорий выдано — 153 предостережения;

экологический надзор — выдано более 32 предостережения.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в городских округах:

Одинцовский округ — более 80;

Мытищи — более 70;

Химки — более 70;

Серпухов — более 70;

Красногорск — более 60.

Контрольно-надзорные мероприятия инспекторы ведомства проводят на регулярной основе во всех городских и муниципальных округах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.