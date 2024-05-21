Более 1 тыс опор ЛЭП заменят на севере Подмосковья в 2024 г

Специалисты компании «Россети Московский регион» заменили еще 200 метров провода марки АС-70/11 на воздушной линии 35 кВ «Рогачево-Васькино». Всего на этой линии в текущем году будет заменено около 14 км провода, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Работы на построенной в 1952 году воздушной линии 35 кВ «Рогачево-Васькино» проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения Дмитровского округа и Солнечногорска.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения Дмитровского г. о. в 2024 году также планируется отремонтировать 18 трансформаторных подстанций, заменить более 250 опор воздушных линий 0,4-20 кВ, более 20 км голого провода 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям.

В г. о. Солнечногорск в 2024 году будет установлено 14 автоматических пунктов секционирования, модернизировано 25 трансформаторных подстанций и 4 ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью более 40 км, 16 участков кабельных линий.

Работы будут проводиться в более чем 50 населенных пунктах Дмитровского г. о. и г. о. Солнечногорск, среди них, в частности, городское поселение Поварово, деревни Гончары, Пешки, Ложки, Холмы, Якиманское, Сверчково, Повадино, Чашниково, Голиково, Овсянниково, Терехово, Есипово, Мошницы, Рогачево, Орудьево, Княжево, Жуковка и др.

Реализация программы повышения надежности обеспечит готовность сети к большим нагрузками и требуемые параметры качества электроэнергии.

Всего на севере Московской области в рамках программы повышения надежности планируется отремонтировать более 200 трансформаторных подстанций, заменить более 1100 опор воздушных линий 0,4-20 кВ и более 100 км провода — на СИП.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.