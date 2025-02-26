Более 1 тонны вторсырья собрали в Раменском округе в ходе экоакции

В минувшие выходные на территории МУДО «Удельнинский центр внешкольной работы» в Раменском округе прошла традиционная экологическая акция «Сохраним природу вместе». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Мероприятие организовано администрацией центра при поддержке регионального оператора Воскресенского кластера, который обеспечил транспортировку собранного вторсырья на КПО «Восток» для дальнейшей переработки.

Собрано 109,7 кг вторсырья:

макулатура — 47,3 кг;

тетрапак — 4,5 кг;

пластик — 33,2 кг;

стекло — 6,35 кг;

металл — 3,35 кг;

«Добрые крышечки» — 15 кг.

Это шестая акция в текущем учебном году. Общий объем собранного вторсырья превысил одну тонну, в дальнейшем оно направится на специализированные предприятия для производства новых товаров.

Вне акций жители могут сдавать сухие отходы, например, макулатуру, стекло, металл, пластик и тетрапак в синие контейнеры для раздельного сбора, установленные на каждой оборудованной контейнерной площадке.

Следующая акция по сбору вторсырья запланирована на 29 марта. Участие школьников, педагогов и жителей в подобных акциях воспитывает ответственное отношение к осознанному потреблению.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.