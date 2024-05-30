Более 1 млн жителей Подмосковья перешли на электронные коммунальные счета

Электронный счет — современный аналог бумажного. Он несет ту же информацию, но хранится не на бумаге, а в цифровом виде. Электронный счет не требует вырубки деревьев и не превратится в отходы.

Те, кто оформил подписку на электронный счет, не получают его на бумаге. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту.

Как подписаться на электронный счет.

• Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Новым пользователям перед входом нужно зарегистрироваться, для чего понадобится любая квитанция МосОблЕИРЦ за последние три месяца. Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» бесплатно и доступно для скачивания в App Store и PlayMarket.

• В личном кабинете в разделе «Платежи» в настройках выберите опцию «Получать платёжные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.

Как оплатить электронный счет.

• Из электронной почты. В письме от МосОблЕИРЦ с извещением о доставке счета нажмите на клавишу «Оплатить», перейдите на страницу оплаты и выберите способ платежа — банковской картой, Yandex Pay или через СБП; В личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Проконсультироваться по подписке на электронный счет и получить бумажный дубликат можно в любом клиентском офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.