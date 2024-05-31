Более 1 млн жителей Подмосковья перешли на электронные коммунальные счета

Более 1,1 млн жителей Подмосковья подписались на доставку электронных счетов. Электронный счет — современный аналог бумажного. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Он несет ту же информацию, но хранится не на бумаге, а в цифровом виде. Электронный счет не требует вырубки деревьев и не превратится в отходы.

Те, кто оформил подписку на электронный счет, не получают его на бумаге. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту.

Как подписаться на электронный счет:

зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

новым пользователям перед входом нужно зарегистрироваться, для чего понадобится любая квитанция МосОблЕИРЦ за последние три месяца. Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Market.

в личном кабинете в разделе «Платежи» в настройках выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.

Как оплатить электронный счет:

из электронной почты. В письме от МосОблЕИРЦ с извещением о доставке счета нажмите на клавишу «Оплатить», перейдите на страницу оплаты и выберите способ платежа — банковской картой, Yandex Pay или через СБП;

в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Проконсультироваться по подписке на электронный счет и получить бумажный дубликат можно в любом клиентском офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.