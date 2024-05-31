Более 1 млн жителей Подмосковья перешли на электронные коммунальные счета
Фото - © Министерство ЖКХ МО
Более 1,1 млн жителей Подмосковья подписались на доставку электронных счетов. Электронный счет — современный аналог бумажного. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Он несет ту же информацию, но хранится не на бумаге, а в цифровом виде. Электронный счет не требует вырубки деревьев и не превратится в отходы.
Те, кто оформил подписку на электронный счет, не получают его на бумаге. Если почтовый ящик пуст, значит, квитанция готова в личном кабинете и отправлена на электронную почту.
Как подписаться на электронный счет:
- зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
- новым пользователям перед входом нужно зарегистрироваться, для чего понадобится любая квитанция МосОблЕИРЦ за последние три месяца. Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Market.
- в личном кабинете в разделе «Платежи» в настройках выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.
Как оплатить электронный счет:
- из электронной почты. В письме от МосОблЕИРЦ с извещением о доставке счета нажмите на клавишу «Оплатить», перейдите на страницу оплаты и выберите способ платежа — банковской картой, Yandex Pay или через СБП;
- в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Проконсультироваться по подписке на электронный счет и получить бумажный дубликат можно в любом клиентском офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.