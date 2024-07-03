Более 1 млн жителей Подмосковья отказались от бумажных квитанций ради экологии

В рамках экологической инициативы «Каждое дерево на счету» более 1 млн 170 тыс. жителей Подмосковья перешли на получение электронных счетов от «МосОблЕИРЦ». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Переход на цифровые квитанции стал возможен благодаря активной поддержке жителей и стремлению энергосбытовых компаний и расчетных центров к устойчивому развитию. За время действия проекта МосОблЕИРЦ выпустил почти 10 миллионов электронных счетов, что позволило спасти более 120 деревьев от вырубки и предотвратить скопление сотен тонн мусора.

Для того чтобы присоединиться к экологической инициативе и получать электронные счета, необходимо:

1. Подписаться на доставку электронных счетов электронных счетов в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

2. В разделе «Платежи» выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

3. В личном кабинете в настройках раздела «Профиль» включить рекламную рассылку, передвинув бегунок вправо, чтобы первым получать свежие новости и выгодные предложения от МосОблЕИРЦ.

«Электронные квитанции — это не только удобство для жителей, но и важный шаг к сохранению экологии Подмосковья. Мы рады видеть такую активную поддержку со стороны населения и продолжим развивать этот проект», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.