Более 1 км тепловых сетей капитально отремонтируют в Сергиевом Посаде

Более километра тепловых сетей отремонтируют в Сергиево-Посадском городском округе. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Сергиево-Посадскийе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Сергиево-Посадский Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т. ч. ПИР)». Общая протяженность участков тепловых сетей — 1 330 метров.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.