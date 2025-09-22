Более 1, 6 тыс проб отобрал и проанализировал «Мособлводоканал» за две недели

Проведение регулярных исследований воды специалистами Мособлводоканала играет ключевую роль в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранении здоровья жителей Подмосковья. Так, за прошедшие две недели: 1 183 проб отобрано и проанализировано по питьевой воде и 474 — по сточным водам, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе такого комплексного лабораторного анализа, который включает химические, бактериологические и органолептические исследования, сотрудники проверяют содержание вредных веществ, бактерий и микроорганизмов, определяющих пригодность воды для употребления человеком.

Вода контролируется на всем пути следования ресурса к потребителю: это и водозаборные узлы, резервуары, станции водоподготовки, точки ввода в многоквартирные дома. Кроме того, в обязательном порядке проводятся анализы воды и на очистных сооружениях, а также в местах сброса очищенных стоков.

Регулярные проверки позволяют специалистам Мособлводоканала оперативно реагировать на любые отклонения показателей качества воды и обеспечивать население качественным ресурсом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

