Более 1 300 заявок на передачу частных газопроводов поступило в Подмосковье в 2025 г

В 2025 году жители Подмосковья подали свыше 1300 обращений о передаче частных газопроводов в областную собственность, что почти в 10 раз превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Подмосковье продолжается программа консолидации частных газопроводов в единую региональную сеть. Передача объектов на обслуживание Мособлгазу обеспечивает централизованное управление и повышает безопасность газоснабжения.

С начала 2025 года в областную собственность уже передано более 60 частных газопроводов. Общая протяженность объектов, по которым поступили обращения, составляет 2 363 км.

Передача газопровода освобождает владельцев от расходов на обслуживание, ремонт и аварийные работы, а также от необходимости страховать ответственность за опасный производственный объект.

Для упрощения процедуры создан онлайн-сервис «Передача газопроводов государству» на портале uslugi.mosreg.ru. Подать заявление могут как физические, так и юридические лица. Сервис автоматизирует подачу документов, позволяет отслеживать статус обращения и получать уведомления на каждом этапе.

Для передачи газопровода необходимо зарегистрировать право собственности в Росреестре, отсутствие ограничений на объект и согласие всех совладельцев при долевой собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.