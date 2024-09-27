Богородский округ и Королев признаны лидерами по реализации программы капремонта

В городских округах Богородский и Королев продолжается масштабная реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. В текущем году выполнен ремонт в 82 домах в Богородском и 77 домах в Королеве, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Программа включает восстановление внутренних инженерных систем, ремонт кровель и фасадов, а также замену лифтового оборудования.

В Богородском округе:

отремонтированы инженерные коммуникации в 41 доме;

заменены системы газоснабжения в 35 домах;

отремонтированы 9 крыш и 14 фасадов;

установлено 19 новых лифтов в 8 многоквартирных домах.

В Королеве:

завершен ремонт инженерных коммуникаций в 53 домах;

заменены системы газоснабжения в 43 домах;

отремонтированы 11 крыш и 8 фасадов;

установлено 19 лифтов в 5 многоквартирных домах.

За соблюдением всех строительных норм и правил при проведении капитального ремонта следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Это гарантирует высокое качество и соблюдение сроков выполнения работ.

«Программа капитального ремонта в Подмосковье охватывает все больше домов, что существенно улучшает качество жизни наших граждан. И показатели в Богородском и Королеве являются отражением огромного труда каждого из тех, кто ежедневно работает на объектах, это наш общий вклад в развитие региона», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке или в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.