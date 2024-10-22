Блочно-модульную котельную планируют построить в Серпухове в 2026 году

В подмосковном Серпухове в 2026 году планируют достроить блочно-модульную котельную мощностью 24 МВт. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК 24 МВт по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Подольская, дом 7-а (в т. ч. ПИР)», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК 24 МВт по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Подольская, дом 7-а (в т. ч. ПИР)». Планируется построить БМК мощностью 24 МВт.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.