Блочно-модульную котельную планируют построить в поселке Снегири округа Истра

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В поселке Снегири округа Истра в 2026 году планируют построить блочно-модульную котельную мощностью 1,16 МВт. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной в муниципальном округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию «Строительство БМК по адресу: Московская область, г. Истра, п. Снегири (в т. ч. ПИР)». Планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 1,16 МВт.

Общая производительность котельной должна обеспечивать нагрузку на котельную в максимально-зимнем режиме, принять по расчетам потребности в тепле и топливе.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.