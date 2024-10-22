Блочно-модульную котельную планируют построить в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы в следующем году планируют завершить строительство блочно-модульной котельной на улице Попова, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 МВт по адресу: г. о. Люберцы, ул. Попова, около дома № 12», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 МВт по адресу: г. о. Люберцы, ул. Попова, около дома № 12». Планируется построить БМК мощностью 31,7 МВт.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.