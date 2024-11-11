Блочно-модульную котельную планируют построить в Электроуглях Богородского округа

В 2026 году планируется построить блочно-модульную котельную в городе Электроугли Богородского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Богородский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной на 6,5 МВт в г. Электроугли, городском округе Богородский Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: Строительство БМК на 6,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Богородский, г. Электроугли, мкр. Светлый (в т. ч. ПИР).

Также планируются следующие виды работ:

прокладка тепловых сетей — 140 м. п. (ориентировочно);

прокладка трубопровода холодного водоснабжения — 120 м. п. (ориентировочно);

прокладка трубопровода горячего водоснабжения — 250 м. п. (ориентировочно);

прокладка линии электроснабжения — 140 м. п. (ориентировочно);

прокладка дренажных трубопроводов — 55 м. п. (ориентировочно).

Диаметры и протяженность необходимо предусмотреть проектом.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.