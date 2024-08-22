Блочно-модульную котельную на 3 МВт планируют построить в Одинцовском округе

В Одинцовском округе в следующем году планируют построить блочно-модульную котельную на 3 МВт. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной на 3 МВт в Одинцовском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., п. ПМС-4 (в т. ч. ПИР)».

Помимо строительства БМК проектом также необходимо предусмотреть устройство подземной прокладки кабельной канализации, наружных сетей теплоснабжения, наружных инженерных сетей канализации, наружных инженерных сетей водоснабжения; озеленение 2 239,8 кв. метров; устройство ограждения 346 кв. метров; устройство площадок, дорожек с покрытием из асфальтобетонной смеси.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.