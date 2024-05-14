Благоустройство Центральной части Дедовска в округе Истра завершится в этом году

В округе Истра в 2024 году завершатся работы по благоустройству Центральной части г. Дедовска в районе улицы Гагарина, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«На 2024 год в Подмосковье запланировано благоустройство 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, 11 лесопарков, 7 набережных и 16 скверов. Также появятся зоны для досуга и отдыха в 6 парках», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство Центральной части г. Дедовска в районе улицы Гагарина осуществляется в рамках победы в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На территории появятся спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, специальная площадка для собак, новые скамейки и урны. Будут проведены работы по очистке и благоустройству пруда. Все работы планируют завершить в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.