сегодня в 09:00

Благоустройство двух участков «Парка Яуза» в Москве выполнено на 90%

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают благоустройство двух участков «Парка Яуза» на северо-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году проводим благоустройство еще двух участков „Парка Яуза“ — обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы, — отметил он.

По его словам, проект завершен почти на 90%.

На участке вдоль Сельскохозяйственной улицы специалисты благоустроили пространство около беседки-ротонды «Храм воздуха», отремонтировали пять «горбатых» мостиков и установили лавочки, а также сделали мостовой переход через реку Яузу.

На территории обустроили детскую площадку, экотропу и лестничные спуски. На завершающем этапе находятся прокладка инженерных сетей и монтаж системы освещения, ведется ремонт дорожек, установка лавочек, пергол и велопарковок.

На участке вдоль Тенистого проезда проложили кабельную канализацию, завершается обустройство дорожек, выполнен монтаж конструкций для павильона поста охраны. По периметру территории установлены опоры для камер видеонаблюдения, завершается ремонт покрытия на Яузской плотине, подготовлены основания для детских и спортивных площадок, где скоро смонтируют оборудование и уложат финишное покрытие.