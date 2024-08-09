Благоустройство дворов завершают в селе Ярополец Волоколамского округа

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Временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова вместе с первым заместителем Сергеем Шорниковым, начальником теротдела Сергеем Блохиным и представителями управляющей компании провели осмотр выполненных работ во дворе многоквартирных домов № 1, 2 и 3 в микрорайоне села Ярополец. Общая площадь благоустройства здесь составляет около 1 500 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядная организация отремонтировала асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и входов в подъезды. Рабочие заменили асфальтовое покрытие у существующих парковочных пространств и обустроили новые, выполнили ремонт пешеходных тротуаров», — отметила Наталья Козлова.

Она также добавила, что сейчас завершают установку игровых элементов на новой детской площадке.

«С местными жителями обсудили качество проведенных работ и поручили подрядчику устранить недочеты в самые короткие сроки», — рассказала Наталья Юрьевна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.