Благоустройство дворов и ремонт дорог обсудили в Павловском Посаде

24 июня первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов встретился с жителями города, обсудив актуальные проблемы. Обход состоялся на улицах Щорса, Фрунзе и Урицкого, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители дома № 6 по ул. Щорса обозначили приоритеты: капитальный ремонт кровли, дезинсекция подвального помещения, покос травы, отвод воды от подъездов, скапливающейся после выпадения осадков, асфальтирование площадки под зону отдыха, установка лавочек и замена урны, установка ИДН.

«Все замечания жителей взяты в работу профильными службами. Дезинсекцию подвального помещения, уборку и покос территории проведем до конца этой недели. Место для отдыха граждан обустроим в июле. Проработаем вопрос о включении дома в план работ по капитальному ремонту кровли на 2026 год. Вопросы дорожной безопасности вынесем на ближайшую комиссию по БДД», — сказал Филипп Александрович.

Также он встретился с жителями домов № 47 и № 49 по улице Фрунзе.

«Дал поручение представителям МБУ „Благоустройство“ заменить качели на детской площадке, провести работы по покраске всех элементов. Данный детский игровой комплекс включим в план модернизации на 2026 год. До 31 июля силами Управляющей организации будут проведены работы по покраске газовой трубы снаружи дома № 49. Представителям ГУП „МО Мособлводоканал“ поручил в течение недели восстановить благоустройство после ремонта тепловой камеры. Также восстановим бордюрное ограждение на внутриквартальной дороге, проведем отсыпку грунта и озеленение территории стихийно образовавшегося парковочного места. До 12-го июля проведем обследование продухов многоквартирного дома», — отметил Филипп Ефанов.

На улице Урицкого жители частного сектора обратились с просьбой подсыпки щебня от нового тротуара к домовладениям, а также попросили благоустроить территорию вблизи дома № 52 по улице Тихонова.

«В 2024 году на улице Урицкого были проведены работы по замене сетей теплоснабжения. До 10 июля мы завершим все работы по устройству нового дорожного полотна. Благоустройство территории от дома № 52 по улице Тихонова до улицы Урицкого проработаем с коллегами и найдем оптимальное решение, с учетом пожеланий жителей. Для нас важно, чтобы павловопосадцам было комфортно проживать в родном городе», — резюмировал Филипп Ефанов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.