Благоустройство более 560 дворов Подмосковья проведут в 2025 году

На территории региона стартовала программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий». В этом году в нее включено 564 двора по всей Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На придомовых территориях Подмосковья пройдут следующие мероприятия:

ремонт проездов, тротуаров и пешеходных коммуникаций;

обустройство новых парковочных мест и нанесение разметки;

посев газона и высадка зеленых насаждений;

замена малых архитектурных форм — скамеек и урн;

обновление бордюрного камня;

регулирование крышек колодцев.

Перечень работ формируется администрацией муниципальных образований и согласовывается с жителями.

«На протяжении 5 месяцев муниципалитеты собирали обратную связь от жителей по обновлению элементов дворовых территорий. Именно по результатам этих мероприятий на сегодняшний день уже сформирован план работ по благоустройству всех 564 объектов. Специалисты начнут ремонт после того как полностью сойдет снег и просохнет земля. Контролировать процесс будем в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики будут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего объектов будет благоустроено в Подольске — 26, Люберцах — 24, Химках, Богородском и Домодедово — 22.

Ознакомиться с адресным перечнем программы можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.