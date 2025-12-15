Архипова: благодаря сервису «Умная платежка» можно увидеть все детали суммы

Генеральный директор МособлЕИРЦ Светлана Архипова сообщила, что при помощи сервиса «Умная платежка» можно ознакомиться с подробной детализацией платежа.

«На сегодняшний день умная платежка — это детализация начислений, которая позволяет жителям досконально разобраться. Здесь видна сумма начислений по каждой услуге, тариф, объем потребления, льготы, оплаты, задолженность и пенни. Благодаря этому сервису на сегодняшний день 50% оплат из всех приходят через личный кабинет», — сказала Архипова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Сервис «Умная платежка», реализованный в личном кабинете расчетного центра, был запущен в 2020 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.

