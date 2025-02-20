Благодаря прокуратуре в Подмосковье модернизировали теплосети на 12 млрд руб

Прокурор Московской области Сергей Забатурин сообщил, что с помощью надзорного ведомства в Подмосковье провели 164 работы по модернизации теплосетей на сумму 12 млрд рублей.

«Замечу, что постоянное присутствие на местах прокурора в каске позволило завершить исполнение 164 краткосрочных мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства на сумму 12 млрд рублей. Но вопрос остается сложным», — сказал Забатурин.

Он добавил, что в 2025 году ведомство продолжит надзорную деятельность за заменой и ремонтом сетей теплоснабжения и котельных в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.