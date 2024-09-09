Бирюков: капремонт корпуса №10 Боткинской больницы завершен на 85%

сегодня в 09:08

Сотрудники комплекса городского хозяйства проделали 85% работ по капитальному ремонту корпуса №10 в Боткинской больнице. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Здание корпуса №10 — двухэтажное. У него есть подвал и чердак. Суммарная площадь — 6,9 тыс. «квадратов». Строение возвели в 1909 году и в дальнейшем несколько раз ремонтировали.

«Его инженерные системы и часть конструкций находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта», — сказал глава комплекса городского хозяйства Бирюков.

Заммэра Москвы добавил, что корпус №10 — объект культурного наследия российской столицы. Поэтому при ремонте здания проводится и его реставрация.

В корпусе №10 провели работы по демонтажу, поменяли перекрытия между этажами, утеплили чердак. Обновили также стропильную систему крыши. На кровлю наложили новое покрытие на площади 4,2 тыс. «квадратов».

Бирюков отметил, что в здании усилили дверные и оконные проемы. Произведены инъектирование бутовой кладки подвала и гидроизоляция фундамента.

«Инженерные системы, установленные в здании, исчерпали свой ресурс, поэтому были полностью заменены сети электро- и водоснабжения, отопления, канализации», — сказал Бирюков.

Были установлены системы вентиляции, кондиционирования помещения. Еще в корпусе №10 разместили три лифта, которые изготовили в России. Сейчас их устанавливают.

Старинный фасад корпуса, площадь которого 6,2 тыс. «квадратов», декорировали по правилам XX века — произвели окраску по кирпичу и штукатурке. Во время ремонта сохранили исторические элементы дизайна — аттик основного входа, эркеры, декор фасада из кирпича, своды Монье.

Установили окна такого же цвета, размера и формы, как и были в 1909 году. Они составляют часть исторического облика корпуса №10.

Окна сделаны из твердых пород дерева. Продолжают монтировать двери, производить ремонт лестниц.

Бирюков добавил, что капремонт корпуса собираются закончить в третьем квартале 2024 года. После того, как работы завершат, проведут мероприятия по благоустройству территории.