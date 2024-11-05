Бетонные основания 10 контейнерных площадок Каширы залиты в рамках модернизации

Около 900 контейнерных площадок планируют модернизировать в регионе в 2024–2025 годах. В планах модернизация 24 контейнерных площадок в этом году до конца ноября. На части этих объектов, где не было отсека под крупногабаритные отходы, он появится. Это позволит избежать навалов этого вида мусора рядом с контейнерными площадками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по модернизации проводятся: в Кашире-1 на ул. Горького, ул. Коммунистическая, ул. Халтурина, ул. Щукина и других; в Кашире-2 — ул. Садовая, ул. Путейская. Работы по модернизации будут также произведены в мкр. Ожерелье, деревнях Каменка, Большое Руново и Бурцево.



На сегодняшний день уже залиты бетонные основания 10 контейнерных площадок. После застывания и отстаивания оснований буду проведены работы по установке каркаса и обшивке профлистом.

«Я очень надеюсь, что в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме. Наша ключевая задача — увеличить количество контейнеров и сделать удобный подъезд для мусоровозов», — рассказал начальник управления ЖКХ Алексей Варакин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.