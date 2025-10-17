Бетонную нору в Страну чудес заделали в Кузбассе

сегодня в 18:29

Жителей Мысков избавили от бетонной норы у дома

У дома на улице Олимпийской в Мысках возникла необычная и опасная ситуация — там образовалась бетонная нора, напоминающая сказочный тоннель из сказки про Алису в Стране чудес, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу государственной жилищной инспекции Кузбасса.

Внезапно на крыльце аварийного входа образовалась пропасть. На одной из ступеней появилась глубокая дыра, создавая впечатление портала в иное измерение. Это опасное отверстие, расположенное в центре ступени, представляло опасность для жильцов. Обеспокоенные жители обратились в региональную ГЖИ.

Специалисты ведомства оперативно прибыли на место, оценили размер повреждения и установили, что управляющая компания «Дезконтроль» проявила халатность. Компании предписали срочно устранить проблему.

Подрядная организация выполнила распоряжение, и теперь проход полностью восстановлен. Крыльцо было тщательно отремонтировано, опасная дыра заделана, обеспечив безопасность и спокойствие жильцам.

