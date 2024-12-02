Баранов: уровень газификации Подмосковья составляет 98,3%

Уровень газификации Подмосковья — один из самых высоких в России. Он составляет 98,3%, сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, на сегодняшний день газ остается самым дешевым и одним из самых надежных источников энергии, он пользуется спросом у жителей Подмосковья. Поддерживать высокий уровень газификации удается за счет перевода котельных на природный газ, специальных программ и президентского проекта догазификации.

«За последние четыре года нам удалось газифицировать дополнительно 370 тыс. жителей. Тем самым в 4 раза снизили количество негазифицированных», — отметил Баранов на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с главами округов и руководством подмосковного правительства.

Планируется, что к 2030 году Подмосковье приблизится к 100% технически возможной газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что догазификация в Подмосковье должна проводиться в проактивном режиме.

«Мы и в дальнейшем делаем все, чтобы максимально вся отчетность, подача заявки и, конечно, результат был в проактивном режиме и часто в „цифре“», — сказал губернатор.