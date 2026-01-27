Банки, УК и платежные агенты получат возможность взыскивать долги за капремонт

Банкам, управляющим компаниям и платежным агентам предоставят возможность взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капремонт. Такие меры будут приниматься в случае, если это допускает региональный закон, сообщает газета «Ведомости» .

Также банки, УК и платежные агенты смогут начислять взносы на капремонт и предоставлять документы для их оплаты. В данный момент таким правом наделены только региональные операторы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом доработок соответствующий законопроект. Его внесли в Госдуму в октябре прошлого года депутаты и сенаторы.

По словам авторов документа, нововведения помогут повысить собираемость взносов на капремонт в условиях недостаточной финансовой устойчивости региональных программ. Однако предлагаемые меры надо предусмотреть сразу в нескольких частях Жилищного кодекса, чтобы исключить противоречия в правовом регулировании.

Ранее в Госдуме предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме. Парламентарии уверены, что нововведение позволит предотвращать конфликты на раннем этапе и усилит ответственность бизнеса перед местным населением.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.