Балицкий: из-за атаки ВСУ на Запорожье без энергии остались 44 тысячи абонентов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередной удар по критической инфраструктуре региона, в результате чего без электричества остались около 44 тысяч абонентов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Зафиксирована очередная атака вражеских БПЛА по объекту критической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с электроснабжением в Днепрорудном и близлежащих селах. Без электроснабжения временно остались около 44 тысяч абонентов», — сообщил Балицкий.

По словам главы Запорожской области, в настоящее время уже ведутся работы по восстановлению поврежденных сетей.

Балицкий отметил, что к увеличению числа абонентов, которые временно остались без света, привел очередной удар по критической инфраструктуре. Сначала ВСУ ударили по подстанции Васильевской РЭС, из-за чего без света оставались 5 тысяч абонентов.

