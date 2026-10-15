Балашихинские коммунальные системы завершили подготовку к зиме

Сотрудники МУП «БКС» заменили на сетях холодного водоснабжения 76 задвижек диаметром от 50 до 600 мм. Это позволит быстрее управлять потоками воды и сократить время устранения неполадок.

Для повышения качества воды специалисты промыли и продезинфицировали 47 резервуаров чистой воды на 19 водозаборных узлах. Также установили шесть частотных преобразователей, которые повышают энергоэффективность и стабильность работы насосов.

В рамках подготовки к аварийным ситуациям сотрудники проверили 11 дизель-генераторных установок. Они обеспечат резервное электроснабжение при сбоях.

Объекты водоснабжения проверили совместно с главным экспертом ГБУ МО «УТНКР». Он подтвердил соответствие систем установленным требованиям.

Работы провели в рамках масштабной программы модернизации и обеспечения надежности коммунальной инфраструктуры Подмосковья, инициированной губернатором Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.