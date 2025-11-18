Балашиха на 100% готова к зимнему сезону

Городской округ Балашиха завершил подготовку к зимнему периоду. Коммунальные службы обеспечены всей необходимой техникой, материалами и человеческими ресурсами для оперативного и эффективного реагирования на любые погодные условия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В зону ответственности коммунальных служб входят 523 двора и около 150 общественных территорий. Для их обслуживания подготовлено 334 единицы специализированной техники. К работам по уборке снега и борьбе с гололедицей будет привлечено более тысячи специалистов.

«Безопасность жителей – наш главный приоритет. Мы понимаем, что зимние осадки могут принести немало неудобств. Поэтому во время экстренных ситуаций, будь то ледяные дожди, обильные снегопады или другие непредсказуемые погодные явления, на участки будет выходить гораздо больше людей», — подчеркнул координатор партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ», директор МУП «Балашихинские коммунальные системы» Николай Говричев.

Одной из ключевых задач является борьба с гололедицей. Для обработки дорог и тротуаров уже заготовлено более 36 тысяч тонн песко-соляной смеси. Для повышения эффективности работы вся техника оснащена системами ГЛОНАСС, а процесс уборки будет отслеживаться через систему контроля и планирования работ (СКПДИ). Это позволит управлять механизацией в режиме реального времени и обеспечивать максимальную отдачу.

«Для обеспечения максимальной доступности основных путей перемещения пешеходов и транспорта выработан четкий порядок первоочередной расчистки. Это гарантирует, что город будет оставаться проходимым даже в самые сложные погодные условия», — отметил Николай Говричев.

В случае выявления нарушений в сфере уборки снега и наледи жители Балашихи могут сообщить об этом по следующим телефонам:

Управляющая организация: 8 (499) 700-10-18

Единая диспетчерская служба городского округа Балашиха: 8 (498) 662-51-12

Горячая линия администрации городского округа Балашиха: 8 (495) 529-11-90

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Балашиха: +7 (495) 524-34-17

