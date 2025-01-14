Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:04

Баки для отходов обновлены на более 80 контейнерных площадках Подмосковья

Региональные операторы Подмосковья продолжают ремонтировать и восстанавливать баки на контейнерных площадках региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, в период с 6 по 12 января командой регоператора Каширского кластера емкости для приема отходов обновлены на площадках семи городских округов.

Работы прошли по следующим адресам:

г. о. Котельники: Парковый, д. 1 к 7: установка РСО.

г. о. Дзержинский: ул. Ленина, д. 2 «А»: замена бака ТКО; ул. Шама, д. 9: замена бака ТКО; ул. Лесная, д. 1: замена бака ТКО; ул. Томилинская, д. 18: замена бака ТКО; ул. Угрешская, д. 34: замена бака ТКО; ул. Бондарева, д. 15: замена бака ТКО; ул. Дзержинская, д. 10: замена бака ТКО.

г. о. Коломна: г. Озеры, мкр. Маршала Катукова, д. 16: замена 4 баков ТКО + установка дополнительного бака ТКО; г. Озеры, ул. Коммунальная, д. 23: замена 3 баков ТКО + установка дополнительного бака ТКО; г. Озеры, ул. Серафимовича, д. 3: замена бака РСО; г. Озеры, ул. 1-я Высокополянская, д. 14: замена бака ТКО; с. Бояркино, ул. Школьная, д. 29: замена бака РСО; г. Озеры, ул. Ленина, д. 8: замена баков ТКО; д. Емельяновка, ул. Садовая, д. 16: замена бака ТКО; г. Озеры, ул. Серафимовича, д. 3: замена бака РСО.

г. о. Луховицы: г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 176: замена баков ТКО и РСО; г. Луховицы, ул. Первомайская, д. 49: замена бака ТКО; г. Луховицы, ул. Труда, д. 1 «А»: замена бака ТКО; п. Красная Пойма, пер. Лесной, д. 6 «А»: замена бака ТКО; р. п. Белоомут, ул. Центральная, д. 1: замена бака ТКО; р. п. Белоомут, ул. Урицкого, д. 63 «А»: замена 2 ТКО; р. п. Белоомут, ул. Урицкого, д. 87а: замена 2 ТКО; р. п. Белоомут, ул. Труда, д. 1а: замена 1 ТКО; р. п. Белоомут, ул. М. Огаревская, д. 45: замена бака ТКО; р. п. Белоомут, ул. Советская, д. 17: замена бака ТКО; с. Любичи, ул. Советская, д. 93: замена баков ТКО.

г. о. Кашира: д. Большое Ильинское: замена бака ТКО; г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина д. 7: замена баков ТКО; д. Пенье: замена бака ТКО; д. Лазаревка: замена баков ТКО и РС; г. Кашира, ул. Вахрушева, д. 4/6: замена баков ТКО и РСО; г. Озеры, ул. Исаева, д. 11: установка 1 ТКО и др.

Ленинский г.о: д. Коробово, д. 65/6: замена баков ТКО; с. Остров, мкр. Солнечный остров: замена баков ТКО и РСО; г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 18: замена баков ТКО и РСО; г. Видное, ул. Ермолинская, д. 3: замена баков ТКО и др.

г. о. Домодедово: г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. 2-я Вокзальная, д. 3: замена бака ТКО; д. Жеребятьево, ул. Березовая, д. 26: замена баков ТКО; г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д. 10: замена баков ТКО; д. Одинцово, ул. Лесническая, д. 5: замена баков ТКО; д. Угрюмово: установка бака ТКО; с. Добрыниха. ул. Липовая, д. 2: замена баков ТКО; п. Санаторий Подмосковье, д. 12: замена бака ТКО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.