Багреева: Москва активно внедряет цифровые инструменты тарифного регулирования

Цифровизация выступает неотъемлемым инструментом, гарантирующим прозрачное, эффективное и аргументированное регулирование тарифов, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе юбилейной X Всероссийской тарифной конференции ФАС России в Сочи.

«Мы дорабатываем все наши информационные системы и их визуальное представление в Цифровом двойнике Москвы — трехмерной модели столицы, которая позволяет нам планировать городское развитие во всех сферах. С точки зрения тарифного регулирования он содержит полную и достоверную информацию о схемах ресурсоснабжения, объектах генерации и сетях, в том числе данные об их показателях и уровне износа», — рассказала Багреева.

Заммэра уточнила, что это дает возможность эффективно проектировать инвестиционные программы и мероприятия по развитию, выявлять проблемные участки и находить оптимальные пути их устранения.

Цифровые паспорта инвестиционных мероприятий

Одним из значимых направлений цифровизации в этой сфере становится переход в электронную форму мероприятий, включенных в инвестиционные программы регулируемых организаций.

По словам Багреевой, внедрение цифровых паспортов инвестиционных мероприятий позволит отслеживать не только планы, но и ход реализации инвестиционных программ подконтрольных компаний.

«Следующим шагом этой модели станет доведение к 2030 году доли инвестиционной составляющей в тарифах, то есть части средств, направляемых на строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих сетей снабжения, до 26%», — пояснила Багреева.

Подача тарифных заявок

Подача тарифных заявок также переводится в цифровой формат, что значительно облегчает процедуру как для регулируемых организаций, так и для контролирующих органов.

«На сегодняшний день в электронный вид переведено шесть отраслей тарифного регулирования, в цифровом формате подается 85% тарифных заявок, а в ближайшее время планируется довести их долю до 100%», — сказала заместитель мэра.

Она уточнила, что помимо тарифных заявок, оцифровываются и смежные процессы, такие как технологическое присоединение, расчеты нормативов потерь воды, раскрытие информации организациями ЖКХ.

Калькулятор динамики платежей и ИАС «Тариф»

Среди новых цифровых решений Москвы — калькулятор, дающий возможность прогнозировать динамику платежей граждан и отслеживать выполнение предельного индекса по конкретным тарифам. В следующем году в функционал калькулятора планируется добавить индекс единого платежного документа, который на основе актуальных данных позволит контролировать увеличение платежей жителей за коммунальные и жилищные услуги и оперативно вносить коррективы в тарифную политику.

Все цифровые инструменты тарифного регулирования Москва объединила в информационной аналитической системе «Тариф», связанной с базами данных ФНС и ФАС России, Росреестра и Казначейства, а также ФГИС «Тариф» Федеральной антимонопольной службы. Столица активно передает накопленный опыт цифровой трансформации тарифного регулирования другим субъектам Федерации: к системе ИАС «Тариф» уже присоединились Луганская Народная Республика, Ростовская и Орловская области, город Севастополь. В перспективе ожидается подключение новых участников к работе с системой.

«Нам важно, чтобы происходило своевременное развитие, поддержание в качественном состоянии инфраструктуры, чтобы жители понимали, что они платят обоснованные платежи, чтобы регулируемые организации имели возможность покрывать не только свои текущие, но и инвестиционные расходы», — отметила Багреева.

Заммэра подчеркнула, что созданный цифровой инструментарий будет и в дальнейшем способствовать решению этих задач.