Автопарк Подмосковья пополнился еще на 26 единиц новой техники

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в преддверии зимы продолжает пополнять технический парк городских округов региона. Сегодня коммунальным службам были переданы еще 26 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 16 муниципалитетов отправились новые тракторы МТЗ 320.4, среди них: Балашиха, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Красногорск, Краснознаменск.

Тракторы МТЗ отличаются своей компактностью и высокой производительностью. Помимо этого, машины совместимы с различными видами навесного оборудования: роторными коммунальными щетками, отвалами или снегоуборщиками.

В зимний период специалисты смогут применять их для уборки и расчистки от снега дворовых территорий и общественных пространств.

Численность передаваемой муниципалитетам техники напрямую зависит от потребности. Учитывается площадь обслуживаемых территорий, амортизация уже имеющихся машин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.